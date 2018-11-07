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      Захоплює дух: Усик показав емоційне відео з тренувального табору перед боєм з Белью

      267 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) на своєму новому Youtube-каналі опублікував відео про його тренувальний табір перед боєм з британцем Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

      На відео Усик розповів про свої тренувальні умови та ексклюзивно для підписників показав унікальні чемпіонські пояси, які він отримав за перемогу у фіналі WBSS.

      Читайте також: Усик у стилі "Бригади" відправився на бій з Белью: відео

      Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стоятимуть всі пояси українця.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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