Захоплює дух: Усик показав емоційне відео з тренувального табору перед боєм з Белью

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) на своєму новому Youtube-каналі опублікував відео про його тренувальний табір перед боєм з британцем Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

На відео Усик розповів про свої тренувальні умови та ексклюзивно для підписників показав унікальні чемпіонські пояси, які він отримав за перемогу у фіналі WBSS.

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Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стоятимуть всі пояси українця.

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