Пологи "на колесах": на Закарпатті 26-річна жінка народила свою сьому дитину у "швидкій"
Джерело:"103 Закарпаття"
Днями до медиків надійшов виклик із села Забрідь, що на Великоберезнянщині. Там у 26-річної жінки розпочалися пологи.
У жінки ще з вечора розпочались болі у животі. На момент виклику перейми були кожні 4-5 хвилин.
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Маля народилось за кілька метрів від лікарні
Як виявилось, для жінки це вже 7 пологи. Відтак, був ризик стрімкого їх перебігу.
Водій "швидкої" майстерно подолав засніжені кучугури до будинку породіллі і вже за кілька хвилин жінку транспортували до Перечинської лікарні. Дорогою лікар повідомив колег, щоб готувались приймати пацієнтку.
Однак довезти до приймального відділення не встигли. Немовля народилося в автівці швидкої допомоги у кількох десятках метрів від медзакладу. Бригада "швидкої" прийняла пологи і передала фахівцям лікарні вже маму з новонародженим хлопчиком.
На Рівненщині 43-річна матуся народила 18 дитину: що відомо
- Жителька міста Сарни Марія Губеня стала мамою у вісімнадцяте. Жінка народила донечку Магдалину у 43 роки. У новонародженої є п'ять старших сестер і 12 братів. Магдалина з мамою перебувають у перинатальному центрі, у дівчинки є фізіологічна жовтяниця.
- Магдалина народилася 7 лютого через кесарів розтин. Вага – майже 3,5 кілограма, зріст – 55 сантиметрів.
- На запитання, чи планує Марія 19 дитину відповіла, що наразі нічого не планує, але як буде, так буде.