На Закарпатті у будинку директора каналу прогримів вибух і спалахнула пожежа
Джерело:фейсбук Сільви Довганич
У Мукачеві, що на Закарпатті, у будинку директора місцевого телеканалу "М-Студіо" Володимира Шубця сталася пожежа. Їй передував вибух.
Займання у домі директора закарпатського телеканалу виникло пізно ввечері 2 січня. Про це у мережі повідомила місцева жителька.
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Пожежа у будинку директора каналу на Закарпатті
У Мукачеві горить будинок директора "М-Студіо". Наразі (у ніч на 3 січня – 24 канал) вогнеборці приборкують пожежу,
– зазначила жінка.
У коментарях, відповідаючи на запитання користувача, Сільва Довганич підтвердила, що мовиться про дім Володимира Шубця.
За її словами, попередня причина займання – вибух газового котла. На щастя, постраждалих вдалося уникнути.
На оприлюднених кадрах помітно, як з даху будівлі йшли великі клуби чорного диму, а потім з'явилося й полум'я.
На Закарпатті горів дім директора місцевого каналу: дивіться відео
На місце пожежі прибули рятувальники: дивіться відеоЗверніть увагу! За період з 27 грудня по 2 січня рятувальники ліквідували понад 1 тисячу пожеж. З полум'я вдалося врятувати 80 людей, стільки ж людей загинули.
Останні пожежі в Україні: коротко
- У Запоріжжі 2 січня трапилась пожежа у гуртожитку сімейного типу. Рятувальники встигли евакуювати 28 людей, серед них було 5 дітей.
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- 1 січня пожежа спалахнула й у селищі Ворохта, що на Прикарпатті. Площа займання становила аж 400 квадратних метрів. На щастя, люди не постраждали.
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