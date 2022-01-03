На Закарпатті у будинку директора каналу прогримів вибух і спалахнула пожежа

У Мукачеві, що на Закарпатті, у будинку директора місцевого телеканалу "М-Студіо" Володимира Шубця сталася пожежа. Їй передував вибух.

Займання у домі директора закарпатського телеканалу виникло пізно ввечері 2 січня. Про це у мережі повідомила місцева жителька.

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Пожежа у будинку директора каналу на Закарпатті

У Мукачеві горить будинок директора "М-Студіо". Наразі (у ніч на 3 січня – 24 канал) вогнеборці приборкують пожежу,

– зазначила жінка.

У коментарях, відповідаючи на запитання користувача, Сільва Довганич підтвердила, що мовиться про дім Володимира Шубця.

За її словами, попередня причина займання – вибух газового котла. На щастя, постраждалих вдалося уникнути.

На оприлюднених кадрах помітно, як з даху будівлі йшли великі клуби чорного диму, а потім з'явилося й полум'я.

На Закарпатті горів дім директора місцевого каналу: дивіться відео

На місце пожежі прибули рятувальники: дивіться відео

Останні пожежі в Україні: коротко У Запоріжжі 2 січня трапилась пожежа у гуртожитку сімейного типу. Рятувальники встигли евакуювати 28 людей, серед них було 5 дітей.

У перший день року в селі Кошани, що на Чернігівщині, у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок займання загинули 2 людини – 61-річний чоловік та 47-річна жінка.

1 січня пожежа спалахнула й у селищі Ворохта, що на Прикарпатті. Площа займання становила аж 400 квадратних метрів. На щастя, люди не постраждали.

Того ж дня рятувальники знайшли у Києві у приватному будинку тіло жінки. Вона загинула внаслідок займання.