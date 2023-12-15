"Ноги, я не можу ходити": відео перших хвилин після вибуху гранат на Закарпатті 18+

На Закарпатті депутат підірвав гранати в сільраді. Десятки людей отримали поранення.

Жахливий інцидент трапився після 11 ранку в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Місцевий депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

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"Ноги не ходять"

Соцмережі вже почали поширювати відео перших хвилин після вибуху. На ньому видно сам спалах, який стається після підриву боєприпасів, та чути пронизливий крик. Одна із поранених жінок кричить, що вона не може поворохнутися. Постраждала скаржиться, що вона не може ходити, бо в неї порізані ноги. Також на відео зафіксовано момент виклику швидкої.

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За попередніми даними від правоохоронців, щонайменше 26 осіб отримали поранення. Серед них 6 перебувають у важкому стані.

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