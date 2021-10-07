На Закарпатті легковик потаранив шкільний автобус

У Закарпатській області сталася аварія за участі шкільного автобуса. Один чоловік постраждав, але, на щастя, дивом вдалося уникнути жертв.

ДТП сталася вранці 7 жовтня між селами Підвиноградів і Руська Долина. На місце зіткнення довелося викликати рятувальників, щоб деблокувати одного з водіїв.

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Водій врізався у шкільний автобус

ДТП сталася на дорозі "Берегово – Вилок – Велика Копаня". Учасниками аварії стали легковий автомобіль Audi-100 та шкільний автобус Вилоцької територіальної громади.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом. На щастя, учнів на момент ДТП в автобусі не було. Рятувальники з Виноградова, які прибули за викликом, гідравлічним інструментом вивільнили водія авто. 52-річного чоловіка передали його медпрацівникам.



Водія Audi довелося деблокувати / Фото ДСНС

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