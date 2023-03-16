Настоятель храму УПЦ МП на Закарпатті отримав підозру від СБУ
Джерело:Служба безпеки України
На Закарпатті настоятеля одного з храмів УПЦ МП підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі. За даними слідства, він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців.
Підозру оголосили настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді. Деталі про інцидент – передає 24 Канал.
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Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму
У СБУ зазначають, що вже зібрали доказову базу стосовно підозрюваного, який причетний до розпалювання релігійної ненависті. Ним виявився настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді.
Мовиться, що у грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які вирішили святкувати Різдво 25 грудня. Правоохоронці задокументували понад 7 епізодів, де священник принижує релігійні почуття громадян інших конфесій й намагається сформувати ворожі настрої до них.
Настоятель УПЦ МП на Закарпатті розпалював релігійну ворожнечу / Фото СБУ
Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії підозрюваного. На підставі всіх доказів, що вдалося зібрати, фігуранту справи повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі.
Наразі вирішують, які міри запобіжного заходу обрати. Водночас розслідування все ще триває.
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України,
– підкреслили у СБУ.
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- Під час огляду вдалося знайти багато цікавого. Мовиться про літературу антиукраїнського спрямування, яка мала ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.