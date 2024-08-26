На Закарпатті неподалік Словаччини виявили уламки російської ракети Х-101, – ЗМІ

На Закарпатті, у лісі Перечинщини, що неподалік кордону зі Словаччиною, виявили уламки російської ракети Х-101.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола ввечері 26 серпня.

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"У лісі Перечинщини знайшли рештки збитої ракети "Х-101". На них знайшли 23 пробоїни калібру 12,27 від кулемету Browning M2", – ідеться у повідомленні.

Журналіст з посиланням на джерела повідомив, що ракету над Закарпаттям збив Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон.

Він також оприлюднив фото уламків ракети.



Уламки російської ракети Х-101 знайшли поблизу кордону зі Словаччиною / Фото з телеграму Віталія Глаголи

За версією Forbes, вартість однієї ракети типу "Х-101" близько 13 000 000 доларів, зазначає журналіст. При цьому, він додає, що на рештках нарахували 23 отвори від кулеметної черги.

Де розташований Перечин на карті:

Імовірний момент збиття ракети

До слова, раніше у мережі поширили відео моменту збиття ракети на межі Львівської та Закарпатської областей під час сьогоднішньої атаки. При цьому полковник ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що на відео ворожу ціль догнала ракета ППО.