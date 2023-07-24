На Закарпатті обвалився міст через річку: у мережі з'явились моторошні кадри руйнувань

У Закарпатській області обвалилась переправа через річку Тересва. Сталося це під час того, як на мосту були транспортні засоби.

У понеділок, 24 липня, у мережі почали з'являтись повідомлення, що на Закарпатті стався обвал мосту через Тересву. Розташована переправа на дорозі Н-09. У коментарі 24 Каналу пресслужба ДСНС підтвердила цю інформацію.

Дивіться також Підозрюється у корупції й переховується від слідства: мера Рахова Медвідя оголосили в розшук

На Закарпатті обвалився міст

Стався обвал мосту через річку Тересва на території Бедевлянської об'єднаної територіальної громади. Внаслідок цього провалитися вантажівка та легкове авто.

Наразі (станом на 19:50 – 24 Канал) інформації про жертв чи постраждалих немає,

– зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Обвал мосту на Закарпатті / Фото з телеграм-каналу журналіста Віталія Глаголи

Власне, на світлинах видно, зокрема, вантажівку, що провалилася через руйнування переправи. Окрім того, там можна помітити чимало людей.

Зверніть увагу! Як пише журналіст Глагола, за попередньою інформацією, під час обвалу мосту пошкоджено 2 авто: легковик Skoda на польскій реєстрації та вантажівка.

Ймовірно, в автівці було 5 людей. Загалом 3 потерпілих, серед них 1 жінка у важкому стані. Ще один пасажир без сильних травм та водій вантажівки – без травм.