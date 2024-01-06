ТЦК на Закарпатті звинуватили у викраденні чоловіка: чим усе насправді закінчилось

Жінка розповіла мережі, що її чоловіка нібито викрали працівники ТЦК та саму залиши на дорозі з дитиною. Згодом вона опублікувала інше відео, у кому спростувала свої слова, однак історія набула справжнього розголосу. Зокрема, у Верховній Раді та російських ЗМІ.

У четвер, 4 січня, жінка, ім'я якої невідоме, зняла та поширила відповідний ролик. Уже 6 січня телеграм-канали опублікували кадри, на яких вона перепрошує за свою емоційність та запевняє, що до її чоловіка працівники ТЦК не застосовували силу, – інформує 24 Канал.

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ТЦК, викрадення і вибачення: скандал на Закарпатті

Як стверджувала жінка на першому відео, саме у Закарпатській області в районі селища Міжгір'я авто, у якому була вона з чоловіком та дитиною, зупинили люди у військовій формі.

Забрали чоловіка. Я перебуваю посеред села сама з дитиною. Не можу нікуди їхати черед судоми. Не знаю, що робити.. Чоловіка забрали військові, разом з ним – його документи, зв'язку з ним немає. Сказали, що забрали в Хуст… Де це? Я не знаю.

Водночас жінка декілька разів на ролику повторила, що вона з дитиною, а та постійно плаче.

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Уже у відео з вибаченнями жінка вказала, що записувала перший ролику у стані емоційного стресу. За її словами, їй соромно перед Збройними Силами України, ніхто сили до неї чи до її чоловіка не застосовував.

Я прошу вибачення перед Збройними Силами України та Хустським ТЦК.

Цікава деталь: на першому ролику жінка говорила російською мовою, а на другому – уже українською.

Жінка перепросила перед захисниками за свої слова: дивіться відео з телеграм-каналів

Ця історія зчинила справжній ґвалт у мережі. Про неї навіть написав у своїх соціальних мережах народний депутат Георгій Мазурашу. Обранець закликав міністра оборони Рустема Умєрова та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звернути увагу на цю ситуацію.

Крім того, Мазурашу обізвав працівників центрів комплектування бандитами.

Рустем Умєров, Валерій Залужний, будь ласка, зверніть увагу нарешті на те, що працівники ТЦК перетворилися фактично на бандитів у військовій формі, які займаються шкідництвом на радість і користь ворогам,

– йдеться в дописі.



Мазурашу написав про цю історію та назвав працівників ТЦК бандитами / Скриншот зроблений 24 Каналом

Таким інформаційним приводом не могли не скористатися кремлівські "журналісти". Ворожі медіа та телеграм-канали з посиланням на Мазурашу та цю жінку почали поширювати новину про те, що на Закарпатті військові "вкрали чоловіка", а Служба безпеки "змусила його дружину" перепрошувати на камеру.

Російські ЗМІ почали поширювати новину про "викрадення чоловіка працівниками ТЦК" / Скриншоти зроблені 24 Каналом

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Разом з тим згодом Мазурашу доповнив свій допис, запевнивши, що з "викраденим чоловіком" усе добре. Йому виписали повістку за місцем проживання, та сім'я спокійно поїхала додому в Дніпро.

"06.01.2023 о 14:54 мені повідомили, що повернутого з Рівного в Хуст "викраденого" відпустили, виписавши повістку в ТЦК за місцем проживанням", – констатував народний депутат.

Також в іншому дописі він наголосив, що Збройні Сили України треба підтримувати, а не створювати їм непотрібні зайві проблеми.

Роботу територіальних центрів комплектування та проведення мобілізації забезпечують, зокрема, Збройні Сили України.