На Закарпатті прикордонники відкрили вогонь, щоб зупинити ухилянтів з Херсонщини та Харківщини

Прикордонники продовжують затримувати ухилянтів, котрі намагаються незаконним чином перетнути державний кордон. Так, щоб зупинити чоловіків з Херсонщини та Харківщини, довелося відкрити вогонь.

Відомо, що сталося це 18 січня. Близько третьої ночі поблизу кордону помітили чоловіків, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Чоловіки були з гумовим човном

Чотирьох чоловіків з гумовим човном затримали прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону поблизу кордону з Угорщиною. Відомо, що троє затриманих – мешканці Херсонської області, а ще один – Харківської. За наявною інформацією, кожен із затриманих заплатив понад 5 тисяч доларів переправникам.

Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники спробували втекти. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Троє із затриманих є жителями Херсонщини. За перетин кордону вони заплатили переправникам по 5500 доларів. Четвертий – житель Харківщини – віддав 9100 доларів,

– розповідають у ДПСУ.

На ухилянтів за спробу незаконно перетнути держкордон України, а також злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі працівника ДПСУ, склали адміністративні протоколи. Правоохоронці займаються встановленням осіб, котрі причетні до організації незаконного переправлення за кордон чоловіків.

Закон про мобілізацію і ухилянти

Нагадаймо, що 11 січня Кабінет Міністрів України відкликав проєкт закону про мобілізацію, поданий до Верховної Ради 25 грудня 2023 року. Він містив багато пунктів, які обурювали як депутатів, так і суспільство.

Журналісти пишуть, що у допрацьованому варіанті проєкту закону прагнуть зберегти обмеження для ухилянтів. Мовиться про заборону продавати рухоме та нерухоме майно, отримувати водійські посвідчення, керувати авто, отримувати кредити, користуватися коштами та інше.

Проти цього виступає омбудсмен Дмитро Лубінець, котрий вважає це порушенням прав. Також це обурює депутатів і українців. Водночас зауважимо, що цей пункт може так і не потрапити у фінальну версію проєкту закону.