Затримали кримінального авторитета, який "працював" на голову Мукачівської райради

На Закарпатті СБУ затримала керівника силового крила злочинного угруповання. Повідомляється, що його дії координував екснардеп-регіонал, який очолює одну з районних рад області. За даними ЗМІ, мовиться про Михайла Ланя.

Керівника банди затримали після нападу на іншого депутата Закарпатської облради.

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Що відомо про справу

Служба безпеки та Національна поліція знешкодили організоване злочинне угруповання, яке тероризувало та намагалося тримати в страху мешканців Закарпаття… За матеріалами справи, зловмисники спеціалізувалися на здійсненні насильства і тиску щодо політичних конкурентів ексрегіонала,

– мовиться в повідомленні СБУ.

До прикладу, учасники банди намагалися залякати одного з депутатів Закарпатської облради. Вони підірвали вибухівку на подвір’ї його домоволодіння, а перед тим неодноразово підпалювали його помешкання та рухоме майно.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. "Українська правда" пише, що мовиться про Мирослава Чопея. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Також тривають слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.