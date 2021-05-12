На Закарпатті у вантажівці Укрпошти загинули 8 мільйонів бджіл, – ЗМІ

У Закарпатській області стався трагічний інцидент. Місцеві пасічники відправили замовникам 8 мільйонів бджіл Укрпоштою. У дорозі усі вони загинули.

Це сталося 11 травня. Бджолярі з Іршави і Виноградова надіслали клієнтам спеціальні пакети із бджолами, маткою і спеціальним розплодом.

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Працівники поштової установи перевозили 400 спеціальних пакетів у звичайній вантажівці Hyundai. Усі бджоли, тобто 8 мільйонів особин, загинули.

Трагедія трапилася через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всередині авто. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після виїзду.

8 мільйонів бджіл загинули / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Реакція бджолярів

Бджолярі вже звернулися до правоохоронців. Вони мають намір судитись з Укрпоштою. Загальна ринкова вартість комах, яких везли вантажівкою, сягає близько 500 тисяч гривень.

Вони просто запарились там без кисню й під розпеченими металом. Вони ж живі, це не просто вантаж. Бджолам теж треба кисень,

– зазначила Марія Лендел, одна з пасічниць.

"А там його не було, ще й у спеку. У мене серце розривається від побаченого. Річ не тільки у матеріальних збитках. Бджіл шкода неймовірно", – додала вона.

24 канал намагається зв'язатися з представниками Укрпошти. Ми доповнимо новину відповідним коментарем, як тільки його отримаємо.