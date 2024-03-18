Проїхав на велосипеді з Миколаєва до Румунії: на Закарпатті затримали "горе-спортсмена"

У Чернівецькій області затримали чоловіка на велосипеді. Той спробував незаконно переїхати кордон із Румунією.

Втікача вдалося викрити за допомогою безпілотника.

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Марафон від ухилянта

Закарпатські прикордонники розповіли, що за 350 метрів від кордону із Румунією виявили чоловіка, який їхав на велосипеді у напрямку держрубежа.

Цим "спортсменом" виявився мешканець Одещини. Затриманий зізнався, що він придбав у Миколаєві велосипед, а потім своїм ходом дістався прикордоння. Задля цього "марафонець" подолав понад 750 кілометрів.

Тепер йому загрожує покарання за спробу незаконного перетину державного кордону. На чоловіка вже склали протокол про адміністративні порушення.

Втеча на велосипеді: відео Чернівецький прикордонний загін

У масці Волдеморта

До яких тільки вигадок не вдаються ухилянти, аби втекти з України. Так, тиждень тому прикордонники затримали дивака, який у костюмі персонажа Волдеморта намагався "магічно" перетнути кордон із Молдовою.

Втім, абсолютна схожість із героєм епопеї про Гаррі Потера не зарадила чоловіку – його затримали. У ДПСУ припустили, що той влаштував маскарад із двох причин – або, справді, вважав, що у такий спосіб зможе непомітно втекти з країни, або планував налякати прикордонників.

У відомстві зазначили, що порушник дуже ретельно підготувався до втечі. При ньому знайшли монокуляр та термосумку, в якій були ніж, ліхтар та рукавиці.

Чоловік мав намір вплав перетнути річку Турунчук, а потім Дністер.

Ще раніше на кордоні із Молдовою зупинили групу із 4 "попів". Щоправда, справжнім священником з них виявився лише один – діючий клірик церкви московського патріархату. Саме він позичив товаришам по рясі. Як з'ясувалося, ухилянти заплатили за перетин кордону 12 тисяч доларів. Однак організатор "кинув" їх і, замість провести таємними стежками до сусідньої країни, влаштував їм екскурсію по озеру Кагал.