Били по обличчю і не давали проїзд: на Закарпатті група жінок напала на прикордонників

У мережі з'явилося відео, на якому в одному із сіл на Закарпатті група жінок намагається завадити проїзду автомобілю з військовими. Пабліки написали про конфлікт цивільних та працівників ТЦК, однак у ДПСУ цю інформацію спростували.

На поширених у мережі кадрах видно, як з десяток жінок зупинили автомобіль з прикордонниками. Одна із громадянок почала бити військового, який сидів у машині. Також на відео чути, як жінки погрожують, що розіб'ють автівку, якщо ті не поїдуть геть. Односельчанки підбадьорюють одна одну, закликаючи шукати каміння.

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Ганебний інцидент на Закарпатті

У мережі спочатку відео підписали, як конфлікт між жительками села Крива на Тячівщині та працівниками військкомату. Однак, виявилося, що на кадрах – службове авто прикордонників. На ньому до місця несення служби їхав прикордонний наряд. Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила речниця Мукачівського прикордонзагону ДПСУ Леся Федорова.

За словами речниці, суть вимог жінок була незрозумілою. Згодом на місце події викликали поліцію.

Під час інциденту, що стався в селі Крива, ні авто прикордонників, ані особовий склад ДПСУ не постраждали.

Жінки заважають військовим проїхати: дивіться відео

Журналіст Андрій Цаплієнко, який теж поширив відео, припустив, що, ймовірніше, жінки намагалися перешкодити прикордонній службі виставити контрольний пост в прикордонні, що заважало б "ухилянтам" тікати через кордон.

До слова, у Львові співробітники ТЦК прийшли з перевірками до ресторану "Соната", де на той момент святкували весілля.