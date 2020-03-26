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      Закарпаття перекриває частину трас для в'їзду з інших областей: перелік

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      Закарпаття перекриває частину трас, що зв'язують регіон з рештою України / carpathia.gov.ua

      Закарпатська область з 27 березня вводить жорсткі обмеження в рамках надзвичайної ситуації щодо непоширення коронавірусу в Україні. Зокрема, у регіоні перекриють дві автомобільні траси, які зв'язують його з Львівською та Івано-Франківською областями.

      Голова Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко у фейсбуці відзначив, що обмеження в області вводять з опівночі 27 березня до 24 квітня.

      Важливо Каратин в Україні продовжили до 24 квітня: на що це вплине

      Які обмеження запроваджують на Закарпатті:

      • зупиняють роботу всі ринки, за винятком великих продуктових оптових;
      • призупиняють роботу кав'ярні та заклади харчування на АЗС;
      • призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг:

      Однак на Закарпатті продовжать працювати магазини з продуктами, засобами гігієни, ветеринарні, з пестицидами, агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв'язку та аптеки. Проте для них також введені обмеження: у приміщенні одночасно може перебути по 1 особі на 10 квадратних метрах, а персонал повинен користуватися засобами індивідуального захисту.

      Важливо! Станом на 26 березня на Закарпатті не зафіксовано жодного випадку захворюваня на коронавірус. Однак у сусідній Львівській області таких випадків 2, а в Івано-Франкіській – аж 16 (2 летальних). Загалом по Україні виявили 156 випадків коронавірусу.

      Також Закарпаття перекриває частину трас для автомобілів. Для цього при в'їзді у регіон будуть встановлені блок-пости на таких перевалах:

      • Ужоцькому перевалі (автодорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород);
      • Торунському (Вишківському) перевалі (автодорога Р-21 Долина – Хуст);

      Ще на двох перевалах у Закарпатській області рух транспорту буде дозволений. Проте у всіх, хто в'їжджатиме на територію регіону, вимірюватимуть температуру на контрольно-пропускних пунктах, що розмістили на таких перевалах:

      • Яблунецькому перевалі (автодорога Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів);
      • Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ – Чоп).

      Де розташовані Ужоцький і Торунський перевали: карта

       

       

      Основне про карантин в Україні:

      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня. Проте Кабмін 25 березня продовжив його ще на місяць – до 24 квітня.
      • Держава вже закрила свої кордони для іноземців, заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. З 27 березня уряд пропонує повністю закрити кордони для пасажирських перевезень.
      • На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.
      • По всій Україні введено надзвичайну ситуацію. Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану, і що це таке – читайте тут.


      Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини Львова Новини Івано-Франківська Новини Закарпаття
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