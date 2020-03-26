Закарпаття перекриває частину трас для в'їзду з інших областей: перелік

Закарпатська область з 27 березня вводить жорсткі обмеження в рамках надзвичайної ситуації щодо непоширення коронавірусу в Україні. Зокрема, у регіоні перекриють дві автомобільні траси, які зв'язують його з Львівською та Івано-Франківською областями.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко у фейсбуці відзначив, що обмеження в області вводять з опівночі 27 березня до 24 квітня.

Важливо Каратин в Україні продовжили до 24 квітня: на що це вплине

Які обмеження запроваджують на Закарпатті:

зупиняють роботу всі ринки, за винятком великих продуктових оптових;

призупиняють роботу кав'ярні та заклади харчування на АЗС;

призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг:

Однак на Закарпатті продовжать працювати магазини з продуктами, засобами гігієни, ветеринарні, з пестицидами, агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв'язку та аптеки. Проте для них також введені обмеження: у приміщенні одночасно може перебути по 1 особі на 10 квадратних метрах, а персонал повинен користуватися засобами індивідуального захисту.

Важливо! Станом на 26 березня на Закарпатті не зафіксовано жодного випадку захворюваня на коронавірус. Однак у сусідній Львівській області таких випадків 2, а в Івано-Франкіській – аж 16 (2 летальних). Загалом по Україні виявили 156 випадків коронавірусу.

Також Закарпаття перекриває частину трас для автомобілів. Для цього при в'їзді у регіон будуть встановлені блок-пости на таких перевалах:

Ужоцькому перевалі (автодорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород);

(автодорога Н-13 Львів – Самбір – Ужгород); Торунському (Вишківському) перевалі (автодорога Р-21 Долина – Хуст);

Ще на двох перевалах у Закарпатській області рух транспорту буде дозволений. Проте у всіх, хто в'їжджатиме на територію регіону, вимірюватимуть температуру на контрольно-пропускних пунктах, що розмістили на таких перевалах:

Яблунецькому перевалі (автодорога Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів);

Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ – Чоп).

Де розташовані Ужоцький і Торунський перевали: карта

Основне про карантин в Україні:

З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня. Проте Кабмін 25 березня продовжив його ще на місяць – до 24 квітня.

Держава вже закрила свої кордони для іноземців, заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. З 27 березня уряд пропонує повністю закрити кордони для пасажирських перевезень.

На час карантину не працюють усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії.

По всій Україні введено надзвичайну ситуацію. Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану, і що це таке – читайте тут.



Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу