Закінчення бойових дій у 2022 не означатиме, що Путін не повторить це через 10 років, – Смірнов

Навіть якщо бойові дії в Україні закінчаться цього року, це не означає, що Володимир Путін знову не захоче напасти на нашу країну через кілька років.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Путін може повторити війну через 10 років

На думку Смірнова, ця історія (вторгнення Путіна) не завершиться.

Я навіть скажу, що, умовно, завершення бойових дій цього року не означатиме, що через 10 років Путін не зробить другу спробу, – наголосив радник міністра.

Тому, за його словами, українці повинні жити з позиції, як живуть люди в дуже поганому районі. "Коли на тебе чи не щодня можуть напасти – ти маєш бути готовим до відповіді, готувати армію і свої оборонні позиції тощо", – пояснив експерт.

Ростислав Смірнов наголосив, що вже весь світ зрозумів, що єдине, що розуміє Путін, – це силу. "І коли Захід почав давати відповідь, він спочатку не зрозумів цього, і почав піднімати ставки. І зараз ми бачимо, що вже нічого не діє, світ його не боїться", – додав він.

Навіщо Путіну Україна

Радник очільника МВС відповів, що у своєму зверненні ще на початку вторгнення Путін все сказав – для нього не існує такої країни, як України. До того ж, російський письменний Михайло Дзигарь розповів, що Путін ще в 2000-му році, як тільки прийшов до влади, казав тоді, що "ми втрачаємо Україну, треба з нею щось робити".

Україна завжди була в його полі зору. І у всіх цих заявах Путін висловлює претензії навіть не до України, а до західного світу. Особливо, коли він каже, що "щоб вони не лізли сюди, бо був Радянський Союз, і це вже незалежні країни. але ця сфера впливу має бути моя",

– додав він.

На думку Смірнова, Путіна бісить те, що Україна орієнтується на Захід та відмовляється від Росії.

Путін може повторити через 10 років, – Смірнов



До слова, від початку повномасштабного російського вторгнення із життям попрощалися 29 200 окупантів. За добу лаву "двохсотих" поповнили 150 ворожих військових. Таокж знищили 1293 танки, 3166 ББМ, 600 артилерійських систем, 93 ППО, 170 гелікоптерів, понад 200 – літаків.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко