У МЗС відповіли, чи погодиться Україна на компроміси щодо територій після обрання Трампа

Україна очікує на лідерство у досягненні справедливого миру. Глобальні зміни, такі як і обрання нового президента США, це завжди також надія і шанс для того, щоб якомога швидше прискорити його настання.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля.

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Чи готова Україна до поступок територіями

Глава МЗС України нагадав, що ще наприкінці вересня президент Володимир Зеленський під час візитів до Нью-Йорку та Вашингтону для участі у високому сегменті Генасамблеї ООН зустрічався із Дональдом Трампом, який тоді лише був кандидатом у президенти США.

І під час цієї зустрічі президент Зеленський представив наше бачення досягнення справедливого миру для України, і ця філософія також була відображена у привітанні новообраного президента США, тобто досягнення миру через силу,

– заявив Сибіга.

Він також повторив свої слова стосовно того, що український лідер особисто представив тоді План перемоги з чіткою послідовністю дій, кроків, зокрема спільних. Український дипломат також нагадав, що одним із сегментів документа є вступ України до НАТО.

До слова, на думку міністра закордонних справ України, швидкість проведення телефонної розмови одразу між главами після того, як Трамп виграв вибори в США є прямим свідченням вже існуючого прямого діалогу між лідерами обох держав.