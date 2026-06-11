Ексглава МЗС спрогнозував "цікаві процеси" в Росії в кінці літа – на початку осені

Деякі економісти прогнозують, що системні удари України по російських логістичних об'єктах та НПЗ можуть суттєво вплинути на хід війни. Серед прогнозів навіть озвучують домовленості про мир на які Росія нібито вийде вже всередині липня 2026 року.

Колишній міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко наголосив 24 Каналу, що всі процеси слід оцінювати раціонально. Мабуть, усім очевидно, що у росіян справи йдуть не надто добре, а підтвердженням цього є останні удари по мостах в окупований Крим.

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Коли Росія може погодитися на припинення вогню?

Логістика ворога страждає дуже сильно. Три з чотирьох важливих мостів перебиті. Виникає питання, як постачати в окупований Крим продовольство, боєприпаси, техніку, як вивозити поранених. Армія в якій немає налагодженого постачання – не може наступати.

Якщо такими ж темпами почнуться операції щодо окупантів на фронті, то можемо сказати, що на окремих напрямках Росія дуже швидко постане перед складним рішенням – здаватися або відходити,

– сказав Володимир Огризко.

Поки важко спрогнозувати, коли саме це станеться: у липні, серпні чи можливо восени. Все залежить від того наскільки дошкільними для росіян будуть наші удари. Втім сумнівів не викликає те, що удари точно будуть.

"Я думаю, вікно можливостей у Путіна трохи більше – десь до початку осені. Якщо все продовжиться у такому самому темпі, то в кінцевому підсумку у нього не буде можливостей, щоб продовжувати війну", – підкреслив ексглава МЗС.

Огризко про можливості для завершення війни: дивіться відео

Цікаво, що вже три європейські країни – Велика Британія, Франція та Німеччина – домовились про те, що вимагатимуть від Росії серйозних кроків до припинення війни. Вони мають провести переговори з очільником російського МЗС.

Отже, якщо внутрішні та зовнішні фактори тиску на Росію спрацюють, то це дає підстави сподіватися, що в середині літа – на початку осені путінський режим чекатимуть дуже "цікаві" процеси.

Які негативні зміни уже відбуваються у Росії?

По всій Росії стрімко дорожчає бензин, від початку 2026 року ціни зросли на 30-40%. На думку економістів, це найважча криза на паливному ринку за останні 3 роки. Найбільший стрибок стався в окупованому Криму – на 7,5% за тиждень. Через дефіцит пальне продають за талонами.

На анексованому півострові не краща ситуація і з продуктами. Через перебої з логістикою прилавки у магазинах пустують. Немає навіть товарів першої потреби. Це породжує паніку серед людей. Деякі супермаркети уже запровадили обмеження на кількість товарів, яку можна придбати.

Через атаки українських дронів аеропорти в Росії практично не працюють. Тисячі людей застрягли, очікуючи на виліт. Наприклад, аеропорт Сочі за 2 дні відкривали лише на 8 хвилин. Майже 20 рейсів скасували, а понад 100 затримали. Від спеки, тисняви, перевтоми чимало людей втрачають свідомість.