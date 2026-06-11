Колишній міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко наголосив 24 Каналу, що всі процеси слід оцінювати раціонально. Мабуть, усім очевидно, що у росіян справи йдуть не надто добре, а підтвердженням цього є останні удари по мостах в окупований Крим.

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Коли Росія може погодитися на припинення вогню?

Логістика ворога страждає дуже сильно. Три з чотирьох важливих мостів перебиті. Виникає питання, як постачати в окупований Крим продовольство, боєприпаси, техніку, як вивозити поранених. Армія в якій немає налагодженого постачання – не може наступати.

Якщо такими ж темпами почнуться операції щодо окупантів на фронті, то можемо сказати, що на окремих напрямках Росія дуже швидко постане перед складним рішенням – здаватися або відходити,

– сказав Володимир Огризко.

Поки важко спрогнозувати, коли саме це станеться: у липні, серпні чи можливо восени. Все залежить від того наскільки дошкільними для росіян будуть наші удари. Втім сумнівів не викликає те, що удари точно будуть.

"Я думаю, вікно можливостей у Путіна трохи більше – десь до початку осені. Якщо все продовжиться у такому самому темпі, то в кінцевому підсумку у нього не буде можливостей, щоб продовжувати війну", – підкреслив ексглава МЗС.

Огризко про можливості для завершення війни: дивіться відео

Цікаво, що вже три європейські країни – Велика Британія, Франція та Німеччина – домовились про те, що вимагатимуть від Росії серйозних кроків до припинення війни. Вони мають провести переговори з очільником російського МЗС.

Отже, якщо внутрішні та зовнішні фактори тиску на Росію спрацюють, то це дає підстави сподіватися, що в середині літа – на початку осені путінський режим чекатимуть дуже "цікаві" процеси.

Які негативні зміни уже відбуваються у Росії?

По всій Росії стрімко дорожчає бензин, від початку 2026 року ціни зросли на 30-40%. На думку економістів, це найважча криза на паливному ринку за останні 3 роки. Найбільший стрибок стався в окупованому Криму – на 7,5% за тиждень. Через дефіцит пальне продають за талонами.

На анексованому півострові не краща ситуація і з продуктами. Через перебої з логістикою прилавки у магазинах пустують. Немає навіть товарів першої потреби. Це породжує паніку серед людей. Деякі супермаркети уже запровадили обмеження на кількість товарів, яку можна придбати.

Через атаки українських дронів аеропорти в Росії практично не працюють. Тисячі людей застрягли, очікуючи на виліт. Наприклад, аеропорт Сочі за 2 дні відкривали лише на 8 хвилин. Майже 20 рейсів скасували, а понад 100 затримали. Від спеки, тисняви, перевтоми чимало людей втрачають свідомість.