Не лише вихід на кордони 1991 року, – у Зеленського розповіли, якою має бути перемога України

Заступник голови МЗС Росії Міхаіл Галузін назвав 14 пунктів, за яких Росія нібито готова закінчити війну. До "списку бажань" росіян увійшли наші окуповані території та багато іншого. Однак Україну це зовсім не обходить.

Сьогодні у представників нашої влади абсолютно інший погляд на переговорний процес з Росією. Про це 24 Каналу розповів радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Зауважте Ердоган у розмові з Путіним закликав його негайно припинити війну в Україні

В України є чіткі позиції, яких вона дотримуватиметься

Ми зараз будемо наполягати не лише на виході на кордони 1991 року,

– зауважив Подоляк.

За його словами, вихід на державні кордони 1991 року – це відправна точка, від якої ми будемо йти. Втім, є й інші позиції, на яких наполягатиме Україна, а саме:

прикордонна демілітаризація – 100 кілометрів, щоб поблизу нашого кордону більше не було жодних навчань російської армії;

– 100 кілометрів, щоб поблизу нашого кордону більше не було жодних навчань російської армії; демілітаризація Росії . Позиція України полягає у тому, що для нашої держави є небезпечним те, що Росія має ракети 1500 – 3000 кілометрів на озброєнні. Вони мають контролюватись і їх повинно бути набагато менше;

. Позиція України полягає у тому, що для нашої держави є небезпечним те, що Росія має ракети 1500 – 3000 кілометрів на озброєнні. Вони мають контролюватись і їх повинно бути набагато менше; Росія не може одноосібно контролювати ядерний арсенал. Україна наполягатиме, щоб була міжнародна організація, яка буде контролювати російську ядерну зброю.

Як зазначив радник голови ОПУ, останній пункт є важливим з огляду на інтелектуальний рівень російської еліти, яка не розуміє терміну "ядерна зброя".

У МЗС назвали умову перемовин з Росією

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком на YouTube 24 Каналу о 18:00.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загалом наша держава припускає можливість перемовин з Росією. Однак абсолютно переконана у безглуздості перемовин саме з російським диктатором Владіміром Путіним.

Путін ігнорує все. Все, чого він хоче, – це продовження війни, ще більше вкрадених українських дітей, ще більше вбитих цивільних й воїнів та ще більше захоплених українських земель. Як можна впоратися з таким злом? Його треба придушити силою,

– наголосив Кулеба.

Зауважимо, що Україна на офіційному рівні відмовилася від переговорів з очільником Кремля Владіміром Путіним.