Ви могли укласти угоду, – Трамп дорікнув, що війну в Україні можна було закінчити 3 роки тому
- Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною можна було закінчити ще кілька років тому шляхом угоди, яка б зберегла території та уникла жертв.
- Трамп вважає, що навіть "без особливих навичок ведення переговорів" конфлікт можна було вирішити кілька років тому без втрат для України.
Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною можна було закінчити ще "кілька років тому". За його словами, можна було укласти угоду, яка б "зберегла території і ніхто б не загинув".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента США Дональда Трампа.
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Трамп дорікнув Україні через угоду
Президент США, коментуючи відсутність української делегації на переговорах у Саудівської Аравії, дорікнув, що Україна вже була на переговорах 3 роки тому. Саме тоді, на думку Трампа, і потрібно було закінчувати війну.
Я чув, що Україну не запросили. Ну, ви були там три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти угоду для України, яка дала б їм майже всю землю, все, майже всю землю. І ніхто б не загинув,
– заявив Трамп.
Він також додав, що "засмучений через те, що відбувається вже 3 роки". Трамп вкотре наголосив, що війни між Росією та Україною не було б, якби він був президентом. Він зауважив, що нині по суті "гине цивілізація", адже таких жертв не було з часів Другої світової війни.
"Навіть якби будь-яка людина, не маючи переговорних навичок, цим зайнялася, це вже могло б бути вирішено ще кілька років тому", – додав президент США.
Крім того, Трамп заявив, що 3 роки тому можна було б вирішити війну без втрат для України. За словами президента США, мовиться не лише про території, а й життя людей.