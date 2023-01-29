Путін не відмовиться від війни, бо боїться програти на виборах, – Орбан

Глава угорського уряду Віктор Орбан розповів, чому, на його думку, повномасштабна війна в Україні не завершиться найближчим часом. Мовляв, кремлівський диктатор Владімір Путін має причини її не закінчувати.

Журналіст Tichys Einblich Роланд Тічі заявив, що Орбан руйнує надію на те, що Путін рано чи пізно відмовиться від війни. Позаяк наближаються вибори, а ті, хто програв війну, не виграють перегони за президентське крісло, бодай навіть вони будуть сфальшованими.

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Орбан знову заговорив про війну в Україні

Під час зустрічі із журналістами в Будапешті глава уряду Угорщини заявив, що знає про жорстокість росіян, адже у 1956 році вони повісили тодішнього прем'єр-міністра Імре Надя. Ці слова нібито повинні вказувати на те, що Орбан не є проросійським.

Він додав, що країна-терористка історично демонструвала, що на початку війни вона була слабка через "корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки". Проте буцімто окупанти "дуже скоро перемикаються, мобілізують свої сили та швидко вчаться"

Орбан вважає, що метою Росії у війні не є повне завоювання України, адже це викличе опір населення й "партизанську війну". Окупанти прагнуть створити так звану буферну зону приблизно вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Угорський прем'єр також розкритикував США і ЄС за нібито відсутність чіткої стратегії щодо війни. Адже вони мають лише стратегію "посилення обґрунтованого опору України".

Спочатку це було 5 000 шоломів, тепер це вже танки,

– висміює Орбан рішення канцлера Німеччини Шольца.

За його словами, якщо слідувати логіці, введення сухопутних військ НАТО є неминучим, адже в Україні "рано чи пізно закінчаться чоловіки".

Угорщина грає на стороні Росії