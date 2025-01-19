Війна могла закінчитись у 2022, але Блінкен наполіг на продовженні боротьби, – NYT

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває на посаді останні дні та під час його прощальних промов відбувались дві суперечливі сцени. Західні журналісти проаналізували його двоякість.

Під час візиту Блінкена до Парижу його називали "видатним слугою миру", проте під час його виступу у Вашингтоні його навпаки назвали "військовим злочинцем". Про це пише 24 Канал із посиланням на NYT.

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Війна в Україні та війна в Секторі Гази

Контрастні сцени розкривають подвійність перебування пана Блінкена на посаді державного секретаря. За чотири роки Блінкен став обличчям участі США у війні в Україні та у Секторі Гази.

Захист України від Росії став успішною кампанією для Блінкена, проте війна між Ізраїлем і ХАМАС в Газі стала політичним і моральним кошмаром для адміністрації Байдена, оскільки ізраїльські удари із застосуванням зброї США вбили приблизно 46 000 палестинців, багато з яких жінки та діти.

Блінкена звинуватили в порушенні тих самих принципів, які він відстоював в Україні.

За тривалу кар’єру у зовнішній політиці він був знайомий зі збройними конфліктами.

На церемонії в Парижі Блінкен згадав урок, який він засвоїв від свого вітчима, який пережив Голокост.

Ми повинні залишатися вічно пильними, тому що прагнення людства до кращого іноді може бути переможене його здатністю до гіршого,

– сказав він тоді.

Але світ влаштував особливо потворний парад жахів, коли пан Блінкен очолив Державний департамент: чвари та звірства в Ємені, Сирії, Гаїті, Ефіопії, Вірменії, М’янмі, Демократичній Республіці Конго та Судані.

Блінкен був не миротворцем, а стратегом

Першим випробуванням для Блінкена стало виведення американців з Афганістану. Швидке захоплення Кабула талібами в серпні 2021 року застало Держдепартамент зненацька. Тому евакуація була хаотичною.

Однак момент Блінкена настав, коли в лютому 2022 року президент Росії Владімір Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Блінкен провадив владну дипломатію з високими ставками. У результаті вдалося сформувати коаліцію з приблизно 50 країн, які зобов’язалася постачати зброю Україні або запровадити економічні санкції проти Росії.

У ході війни жодна зі сторін не прагнула до переговорів, тому пан Блінкен був не так миротворцем, як військовим стратегом.

Наприкінці 2022 року голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі запропонував Україні скористатися перевагами на полі бою та почати переговори з Москвою. Однак тоді саме Блінкен наполіг на тому, що боротьба має продовжуватися.