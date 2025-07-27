Спочатку потрібно вирішити проблему, – Пєсков розповів, чому Росія не завершує війну в Україні

У Кремлі вкотре нагадали – вони нібито є прихильниками політико-дипломатичних засобів закінчення війни. А оскільки нині це неможливо, країна-агресорка продовжує так звану "СВО".

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що знову заявили в Кремлі?

Приводом для роздумів Пєскова стало запитання про вибудовування відносин Росії та України після завершення війни. На що він відповів, що нині це лише теоретичне питання.

Ми неодноразово говорили, що для нас краще зробити це політико-дипломатичними засобами. "СВО" триває, коли ці засоби стали неможливими, коли всі пропозиції діалогу відкинули і в самій Україні, і на Заході,

– переконує прессекретар Володимира Путіна.

Спершу в Кремлі хочуть врегулювати так звану "проблему" та зафіксувати виконання завдань, які стоять перед вторгненням в Україну.

Спочатку потрібно врегулювати ситуацію, а потім вже думати про те, як будуть вибудовуватися відносини,

– підсумував Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно подібні наративи проаналізували в Інституті вивчення війни. Кремлівські посадовці систематично стверджують, що будь-яке мирне врегулювання має усунути так звані "корінні причини" війни.