Зеленський ставить завдання завершити війну цього року, – Сибіга

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже три роки. Очільник МЗС висловився про її закінчення.

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів, що президент України ставить перед собою завдання закінчити війну у 2025 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Потрібно пристебнути паски безпеки

За словами Сибіги станом на сьогодні вже потрібно пристебнути дипломатичні паски безпеки, адже ми не повинні піддаватись емоціям.

Я можу сказати про максимальну мобілізацію дипломатичної служби задля досягнення справедливого миру та закінчення війни вже цього року. як ставить завдання Володимир Зеленський,

– пояснив Сибіга.

Він також наголосив, що протягом всіх трьох років повномасштабної війни МЗС було частиною зміцнення обороноздатності, стійкості та посилення ролі України. За його словами, робота продовжиться.

Сибіга також сказав, що від того, як закінчиться війна в Україні залежатиме безпека та ритм життя кожної європейської та трансатлантичної сім'ї, тому важливо це усвідомлювати.