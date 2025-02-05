Коли очікують початок мирних ініціатив щодо України: у Туреччині зробили заяву

У Туреччині очікують, що мирні ініціативи щодо України будуть конкретизовані найближчим часом. Ймовірно, це станеться у червні 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Хакана Фідана в інтерв'ю Anadolu.

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У Туреччині зробили заяву щодо мирних ініціатив

Фідан заявив, що Туреччина розраховує на початок ініціативи щодо врегулювання війни в Україні найближчим часом. Ймовірно, конкретні мирні ініціативи можуть з'явитися вже у червні 2025 року.

Водночас глава МЗС Туреччини наголосив, що перед зустріччю Дональда Трампа та Владіміра Путіна варто провести "закулісну роботу".

Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів Росії й США необхідна закулісна робота, підготовка до неї,

– сказав очільник МЗС Туреччини.

Фідан також додав, що Туреччина продовжує докладати дипломатичних зусиль для досягнення миру між Україною та Росією.

На початку січня Фідан вже заявляв, що Туреччина виступає за негайне припинення вогню та встановлення миру в Україні. Глава МЗС Туреччини також наголосив, що кризи, спричинені цією війною, включно з міграційними, економічними та іншими, повинні припинитися.

Крім того, президент Туреччини Тайїп Ердоган сподівається, що у 2025 році буде досягнуто справедливого миру між Росією та Україною. Він також пропонував стати посередником у переговорах.