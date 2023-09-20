Війна триватиме ще 10 років, – полковник запасу припустив можливий розвиток подій

Завершення війни, яку Росія розпочала проти України, можливе за відносно недовгий період часу. Однак події, що відбудуться після перемоги України, можуть супроводжуватись ще довгими бойовими діями.

Каталізатором цього процесу може стати розвал Росії. Своєю думкою щодо подій після перемоги України у війні в ефірі 24 Каналу поділився військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Чому бойові дії можуть тривати ще довго

Після завершення війни Росія може розпастись на менші суб'єкти. При цьому те, як Росія розпадатиметься може сильно повпливати на хід подій надалі. Наприклад, Радянський Союз розділився майже "безкровно". Однак, наприклад, так званий "Нагірний Карабах" – це конфлікт, який тягнеться якраз з часу розпаду СРСР.

Уявіть, що таких "карабахів" буде стільки, скільки республік і Росії. 21 республіка була і 22-ю ввели Крим. Питання, як це все розпадатиметься. Тому всі ці уламки боїв однозначно можуть докочуватись і до держкордону України. І це треба буде стримувати не прикордонниками, а військом,

– наголосив Роман Світан.

Військовий експерт пояснив, що називає це війною, адже при ній використовують Збройні сили країни. На його думку, після закінчення війни вздовж кордону потрібно буде розгорнути війська протяжністю близько 400 кілометрів, як це було минулі 8 років під час війни на Донбасі.

"Будуть плині сутички, але все ж нам не можна допускати якісь банди на кшталт пригожинських, які можуть рухатись будь-звідки на захід. Бойові дії непрогнозовані. Тому нам доведеться утримувати східний кордон за допомоги Збройних Сил", – зауважив полковник запасу.

Оскільки Збройні сили можна використовувати лише при воєнному стані, Світан припустив, що деякі східні області будуть в режимі воєнного стану ще близько 10 років. Мовиться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку та Луганську області.

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Росія має остаточно розпастись

Світан також припустив, що військові адміністрації займатимуться цими питаннями. На його думку, буде певна лінія фронту та приблизно 150-кілометрова зона демілітаризації з боку Росії.

Це цілий процес, його зараз складно спрогнозувати детально. Але в загальних рисах можна сказати, що ще 10 років нас це чекає, поки Росія не розпадеться остаточно,

– наголосив Світан.

Росія є в'язницею для багатьох народів – починаючи з ічкерійців і закінчуючи якутами. Поки між усіма республіками не вирішаться безліч питань, які виникатимуть в процесі відокремлення, доти й триватимуть збройні конфлікти.

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