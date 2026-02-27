Зеленський розповів про реальні можливості завершити війну до листопаду

Президент України бачить вікно можливостей, щоб завершити війну в Україні. Він вважає, що це може статись за допомогою тиску США на Росію.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.

Читайте також "Трамп – не наївна людина": Віткофф назвав головну умову укладення мирної угоди

Коли, на думку Зеленського, закінчиться війна?

На думку Зеленського, у нас є шанс закінчити війну до наступного року. Все залежить від цих місяців. Найкращий варіант – досягти миру до осені.

Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите,

– заявив президент.

Проміжні вибори в США мають відбутися в листопаді. І до цього часу Зеленський бачить можливість до цього часу завершити війну.

Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну,

– додав він.

Також він розповів, що його стосунки з Дональдом Трампом "непрості", однак наголосив, що відносини України виходять за межі "особистостей".

За яких умов Україна та Росія зможуть укласти мир?