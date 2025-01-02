Що потрібно, щоб російське вторгнення в Україну не повторилось: чітка відповідь Зеленського

У Володимира Зеленського запитали, чи є в України план, аби українці точно знали, що російське вторгення не повториться. Президент навів низку важливих пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських.

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Що потрібно Україні, аби зупинити Путіна

Володимир Зеленський зазначив, що Україна повинна мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію, фактичний пакет далекобійних можливостей, що зупинить Путіна.

Зупинить по факту, або він знатиме, що у вас це є, і це буде превентивно працювати,

– сказав президент.

У тому таки інтерв'ю український гарант висловився про "справедливий мир". Президент зауважив, що його не варто розділяти з поняттям "перемога". Мир не означає, що Росії подарують українські території та незалежність.

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Також президент запевнив, що війна в Україні не закінчиться в одним днем. Однак Зеленський висловив впевненість, що гаряча стадія може закінчитися досить швидко. Це можливо, якщо Трамп буде досить сильним у своїй позиції.