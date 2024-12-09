Путін не хоче закінчення війни, але його можна примусити, – Зеленський Макрону та Трампу

Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції та новообраним лідером США. Він зробив важливі заяви стосовно війни в Україні.

Президент України наголосив партнерам, що Владімір Путін не хоче закінчення війни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Путіна потрібно примусити

Зеленський вважає, що російського президента потрібно примусити до миру.

Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою,

– пояснив український лідер.

За його словами, це передбачає сильну армію, пакети зброї, далекобійні системи, безумовно. Зеленський вкотре нагадав, що Україні це потрібно, однак він також знову наголосив на тому, що цілити наша держава буде виключно по військових об'єктах.

Зеленський обговорював з Трампом можливість замороження війни в Україні, наголошуючи на важливості зв'язку з американською стороною та спільних кроків з європейськими лідерами. Дональд Трамп відомий своїми заявами про швидке закінчення війни в Україні.