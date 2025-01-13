Або окупація або еміграція: боєць "Азову" розповів, що буде, якщо ми програємо війну
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже майже три роки. Військовий окреслив, що буде, якщо ми програємо.
Боєць бригади "Азов" із позивним "Павук" розповів, що нам залишиться, якщо ми програємо у війні з Росією. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Варіантів всього два
Військовий наголосив, що до закінчення війни ще потрібно дожити і тоді варіантів два: окупація або еміграція.
Як живуть в окупації – ми вже знаємо. Буча, Ірпінь, Ізюм, Херсон і багато інших міст і сіл. Ті, хто переживуть бої, коли росіяни "стиратимуть" міста, потраплять на фільтраційні заходи, і хто їм не сподобається – вб'ють,
– підкреслив він.
Крім цього, під час окупації росіяни насильно мобілізовують до своєї армії. "Павук" також пояснив, що чекає українців, які оберуть еміграцію. Зараз за кордоном близько 4,5 мільйона в ЄС, але більшість все ще тут. Якщо емігрує ще 20 – 27 мільйонів, то перспективи для цих біженців не найкращі.
Табори? Мінімальна оплата праці? Робота за харчі? Що відбудеться з ринком праці будь-якої країни, коли пропозиція надзвичайно перевищить попит?
– поставив він риторичні запитання.
Україна протистоїть Росії вже понад тисячу днів.