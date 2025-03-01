Росіян починають готувати: Яковенко сказав, чи можливий мир цього року

Відомо, що російське населення починають готувати до перемир'я. Загалом у стані війни дуже складно щось планувати. Особливо у ситуації, коли президент США Дональд Трамп постійно змінює свою позицію.

Однак ймовірність миру у 2025 році дуже маленька, може бути лише певна пауза. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Ймовірність якогось миру у 2025 році дуже маленька. Однак якщо стан Трампа виявиться стійким, то вірогідність збільшується. Тому що насправді підтримка та допомога США може призвести до того, що Владіміра Путіна можуть спонукати до якогось перемир'я", – припустив він.

Опозиціонер підкреслив, що коли Путін досі сидить у Кремлі, то в Україні точно не може бути миру. Однак можлива лише певна пауза.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що припинення вогню у війні дуже небезпечне. Адже Росія поставила свою економіку на військові рейки і за певний час спробує знову напасти на Україну. Він вважає, що мають бути виключно жорсткі умови щодо російської економіки, скороченню виробництва озброєння, підприємств ВПК, суворий контроль за таємним виробництвом.