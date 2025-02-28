У Третій штурмовій сказали, чи вірять у завершення війни найближчим часом

Мирні переговори можуть не привести до миру. Якесь перемир'я теоретично може бути укладено. Однак навряд чи найближчим часом війна закінчиться. У росіян немає таких намірів.

Окупантам потрібно пауза, але вони не планують зупинятися взагалі. Це 24 Каналу зауважив підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін.

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"Можливо, зараз через їхнє велике виснаження, великі втрати було б непогано взяти якусь паузу для перегрупування і так далі. Але вони точно не мають мети зупинятися і задовольнятися тими здобутками, які в них є зараз. Тому дуже небезпечно себе обманювати цими надіями", – сказав він.

Українцям не можна розслаблятися

Максим Жорін зазначив, що якщо якесь хоча б тимчасове припинення бойових дій буде прийняте, українцям не можна розслаблятися. Це буде нашою найбільшою помилкою. Адже ворог буде використовувати цей час для того, щоб підготуватися до наступного удару.

Відповідно і нам треба готуватися до того, щоб наступний раунд ми витримали на інших позиціях. Ми маємо підготуватись, реорганізуватись, виправити всі свої помилки, зайнятись своїм ВПК, нарощуванням власних сил та можливостей. І лише у такому випадку це буде правильне використання, якщо цей час взагалі буде,

– вважає він.

Крім того, за словами підполковника ЗСУ, небезпечним моментом для України може бути проведення президентських виборів. Адже Росія паралельно з тим, як буде відновлювати свою армію, готувати її до наступного удару, ще й буде дуже присутня у внутрішній політиці нашої держави під час таких процесів.