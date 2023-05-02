Чи закінчиться війна в Україні у 2023: генерал Міллі дав прогноз

Можливості України значно зросли на тлі постачання озброєння. Наразі ЗСУ здатні проводити, як наступальні, так і оборонні операції. Однак, закінчення війни у цьому році все ж малоймовірне.

Таку думку озвучив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Він не став коментувати ймовірність майбутнього контрнаступу Сил оборони, але зауважив, що результати можуть бути різними. І варіант, що український наступ буде успішний – реальний.

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Очевидно, що один із цих результатів міг би стати причиною значного успіху та зруйнувати російську лінію фронту по всіх напрямках. І це вже було в попередніх війнах — наприклад, під час Першої світової війни. Тож така ймовірність є,

– зазначив Марк Міллі.

Прогноз Міллі щодо завершення війни

За словами генерала, справа може бути не лише в тому, чи досягне Україна успіхів під час наступу: "можливо, ЗСУ готуються проводити оборонну операцію" і відтіснити загарбників таким чином.

Це покаже час, але я вважаю, що це буде дуже важко, дуже складно. І, чесно кажучи, не думаю, що є ймовірність закінчення війни в цьому році,

– заявив Міллі.

Сухопутні війська Росії розбиті

Також генерал вважає, що "росіяни дуже сильно постраждали".

"Вони зазнали багато втрат. Їхній економіці завдано значної шкоди. Принаймні їхні сухопутні війська дуже постраждали", – сказав він.

Диктатор може завершити війну хоч сьогодні

Міллі також висловив сподівання, що зрештою раціональність переможе – і в Кремлі дійдуть висновку, що ціна перевищує вигоду та можливо сторони розпочнуть переговори.

Можливо, цей час ще не зараз – я не можу читати думки. Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити. Але в певний момент, якщо він раціональний, йому доведеться це зробити,

– зазначив Міллі.

Він наголосив, що російський диктатор може покласти край війні хоч сьогодні ввечері.

"Звичайно, він має політичні обмеження всередині російської політики.Але їм доведеться це зрозуміти, тому що вони не переможуть", - додав генерал.