В Україні планують перевірити установи, які проводять ВЛК, – Міноборони

Міністерство оборони пояснило, що вони планують перевірити установи, які проводять військово-лікарські комісії. Адже порушення може статись на різному етапі.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, що відповідати за порушення в процесі мобілізації мають з огляду на етап, на якому це порушення сталося, пише 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

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Що відомо про перевірку установ, що проводять ВЛК

Ясна річ, деякі речі потребують перевірки. Такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів як таких, щоб порушень не було як явища,

– заявив речник.

За його словами, відповідальність за порушення залежить від етапу, на якому воно сталось:

якщо порушення сталося на етапі медичного огляду – відповідальність на Міністерстві охорони здоров'я та НСЗУ у рамках укладених договорів;

якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби – це відповідальність ВЛК.

Реагувати має Міністерство оборони України.