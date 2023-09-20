Закликаємо відкинути емоції, – у МЗС прокоментували виклик посла у Варшаві

У МЗС України заявили, що детально поінформовані про зустріч українського посла у Варшаві з Павелом Яблонським. На зустрічі Василь Зварич вкотре роз'яснив українську позицію.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він наголосив, що українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

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Що говорять в МЗС України

Ніколенко повідомив, що на зустрічі посол Василь Зварич у Варшаві вкотре роз'яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. За словами речника, посол також наголосив на некоректності порівняння України з "потопельником", яке зробив президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка.

Разом з тим, у МЗС України наголошують, що прагнуть перевести діалог в конструктивний напрямок.

Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло,

– заявив Ніколенко.

У Польщі викликали до МЗС українського посла

Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський висловив "рішучий протест" через слова Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Він наголосив, що такі тези є "неправильними та особливо неправомірними щодо країни, яка підтримує Україну з перших днів війни".

До слова, під час виступу Зеленський заявив, що "дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер". Президент України також наголосив, що такі дії "допомагають підготувати сцену для московського актора".

Через таку заяву до МЗС у Варшаві й викликали українського посла Василя Зварича. Крім того, Яблонський стверджує про "тиск" на Польщу. За його словами, країна діє в інтересах захисту польських фермерів, а дії щодо обмеження ввозу зерна не порушують національного й міжнародного права чи законодавства ЄС. А позови в міжнародні суди, за словами Яблонського, не вирішать суперечок.