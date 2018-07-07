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Закохані пінгвіни зачарували мережу: миле відео

1380 Читать новость на русском
Пінгвіни
Пінгвіни / Oleg Gaponuk

Користувачів мережі розчулив ролик, на якому закохані пінгвіни прогулюються по пляжу.

На кадрах видно, як птахи "тримаються за руки" і пильно дивляться один на одного.

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Відео виклала у Twitter користувачка під ніком @freakingdani. За її словами, запис зробила її тітка під час відпочинку в Південній Африці.

"Моя тітка щойно повернулася з Південної Африки. Вона прислала мені це відео, яке зняла там. Це пара пінгвінів на прогулянці", – підписала ролик дівчина.

Користувачі були у захваті від закоханих пташок, ролик отримав майже півтори тисячі коментарів, більше 200 тисяч лайків і 79 тисяч ретвітів.

Теги: LifeStyle Курйозні новини світ тварин
Джерело: 24 Канал
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