Закохані пінгвіни зачарували мережу: миле відео
Користувачів мережі розчулив ролик, на якому закохані пінгвіни прогулюються по пляжу.
На кадрах видно, як птахи "тримаються за руки" і пильно дивляться один на одного.
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Відео виклала у Twitter користувачка під ніком @freakingdani. За її словами, запис зробила її тітка під час відпочинку в Південній Африці.
"Моя тітка щойно повернулася з Південної Африки. Вона прислала мені це відео, яке зняла там. Це пара пінгвінів на прогулянці", – підписала ролик дівчина.
Користувачі були у захваті від закоханих пташок, ролик отримав майже півтори тисячі коментарів, більше 200 тисяч лайків і 79 тисяч ретвітів.
Джерело: 24 Канал
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