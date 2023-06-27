Пригожин повторив помилку Путіна, – ексспівробітник КДБ сказав, чому не вдався "переворот"
Євгеній Пригожин очікував, що під час "маршу справедливості" військові стануть на бік вагнерівців. Відсутність масової підтримки змусила його зупинити заколот.
Про це 24 Каналу повідомив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він порівняв події 24 червня зі спробою росіян швидко зайти у Київ 24 лютого 2022 року.
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"Пригожин потрапив у ту саму пастку, що й Путін. Він був упевнений: щойно він розпочне похід на Москву, до нього почнуть масово приєднуватись військові частини регулярної армії. З одного боку, йому ніхто не заважав, з іншого – ніхто його не підтримав. Ми не побачили масового приєднання ані військових, ані цивільних до заколоту", – зауважив Сергій Жирнов.
Бійців ПВК "Вагнер" відправлять у фільтраційні табори?
Євгеній Пригожин може мати різні перспективи, залежно від того, про що він домовився з Алєксандром Лукашенком. А от варіантів розвитку подій для його бійців небагато: їх, найімовірніше, роззброять та відправлять у фільтраційні табори.
Після цього із ними працюватимуть співробітники ФСБ, військової прокуратури, і зрештою, кожного засудять до позбавлення волі на строк від 30 років. Дехто отримає довічне ув’язнення,
– резюмував колишній співробітник КДБ.
Наслідки заколоту для Пригожина та ПВК "Вагнер"
- За умовами угоди Лукашенка і Пригожина, останній повинен передислокувати свої війська до Білорусі. Росія, своєю чергою взялась демілітаризувати вагнерівців. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що "почалась підготовка з передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів ЗС Росії".
- Російське ФСБ закрило кримінальну справу проти заколоту Євгена Пригожина. Мовляв, під час розслідування встановили, що учасники 24 червня припинили злочинні дії.
- Після заколоту Пригожина російський диктатор лише через два дні спромігся виступити з короткою заявою, якою були розчаровані навіть росіяни. Сьогодні російський диктатор планує звернутися до силових структур своєї країни, які брали участь у запобіганні спробі "перевороту" Пригожина.