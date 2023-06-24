Москва готується до облоги, – ГУР про режим контртерористичної операції у столиці Росії

У Росії триває протистояння власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та військового командування країни-агресорки. В українській розвідці наголосили, що наразі російська влада готує Москву до облоги проти вагнерівців.

Крім того, сама російська столиця наразі фактично перебуває в ізоляції, адже місто оточили російські військові та правоохоронці. До того ж в Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві російської армії.

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У ГУР розповіли про ситуацію у Москві

В українській розвідці розповіли, що на кожному перехресті та на виїздах з російської столиці перебувають посилені патрулі поліцейських та військових. Крім того, містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині.

Представники ГУР наголосили, що у Москві зупинили рух міжрегіонального пасажирського транспорту. Також у російську столицю призупинили вантажні та поштові перевезення.

Ба більше, російська влада практично зупинила рух цивільного та службового транспорту автомобільною трасою М4, яка має назву "Дон" і проходить крізь найбільші міста країни-агресорки: Москва, Вороніж, Ростов-на-Дону, Краснодар та Новоросійськ.

Всі смуги цієї траси звільнили для руху військової та вантажної техніки, а на всіх з'їздах з траси виставили озброєні блокпости. Крім того, російські військові та правоохоронці проводять масовий огляд автотранспорту, найбільше допитуючи водіїв великих закритих фургонів.

В українській розвідці розповіли детальніше про режим КТО

В ГУР розповіли, що після початку заколоту Пригожина, після початку руху вагнерівців в бік Москви, в низці регіонів Росії оголосили режим контртерористичної операції. Наразі його оголосили у Московській, Воронезькій, Калінінградській, Орловській областях, а також у самій столиці росіян.

У зв’язку з цим російські силовики отримали дозвіл на такі дії щодо цивільних громадян:

Прослуховування будь-яких розмов і перевірку листування громадян;

Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;

Силовий доступ в приватні та службові приміщення;

Використання автомобільного транспорту громадян та організацій;

Відключення всіх видів зв’язку;

Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів.

Наразі достеменно невідомо скільки саме триватиме режим контртерористичної операції в кількох областях країни-агресорки.

На околицях Москви вже риють окопи