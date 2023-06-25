ТікТок війська нарешті прибули: кадирівці зняли бравадне відео під Москвою

Пригожин 23 червня оголосив про свій похід на військове керівництво Росії, а вже ввечері наступного дня дав задню та повернув назад. За час цих буремних подій кадирівці так поспішали на допомогу міноборони Росії, що лише, ймовірно, на світанку 25 червня стали на захист Москви.

За майже 120 кілометрів до столиці боліт, у Коломні Московської області, кадирівці стали обороняти міст. А щоб це виглядало не як нудне тупцювання на місці – зняли бравадне відео. Його, зокрема, виклав у своєму телеграм-каналі Сергій Стерненко, пише 24 Канал.

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Пафосна музика та цивільні на тлі

Під пафосну музику вони ходили по мосту, махали з серйозними мінами кудись вдалечінь та показували шеврони. Нібито так шукають страшних вагнерівців, які вже встигли й так повернути назад.

Цікаво, що у час напружених подій повз проходили цивільні, які не звертали жодної уваги на найманців у формі. Їхня присутність у кадрі лише додавала ноток абсурдності усьому відео.

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Самі ж кадирівці заявили, що прибули за наказом Путіна та Кадирова охороняти міст. А також гучно пригрозили пригожинським бойовикам розплатою.

Хто би вони не були, ким би вони не були, ми зариємо цих зрадників, зрадників батьківщини, і виконаємо будь-яке поставлене нам завдання,

– сказав кадирівець.

Пафосне відео загону "Ахмат": відео

Кадирівців затормозив затор

Зазначимо, що напередодні за наказом Кадирова його бійці також відправилися й у Ростов. Однак й туди вони не те щоб сильно поспішали.

Тоді російські пабліки заявили, що "Ахмат" розташований за 7 кілометрів від Ростова. Однак кадирівці не були б собою, якби не фільмували усе, що бачать. Тож завдяки злитому у мережу відео стало зрозуміло, що стоять вони за 87 кілометрів від пункту призначення.

І здавалося б, поспішають з усіх сил для допомоги у боротьбі. Однак з опублікованого відео стало зрозуміло, що ахматівці потрапили у затор. Ба більше, деякі російські джерела повідомляли, що стояли вони у ньому нібито близько чотирьох годин.

Кадирівці потрапили у затор: відео

"Переворот" Пригожина: коротко