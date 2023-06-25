Спробу перевороту намалював Путін: Клочок пояснив, чого насправді прагнув Пригожин

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин не збирався здійснювати переворот в Росії. У нього була інша мета, яку він досягнув.

Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, ніякої спроби перевороту не було. Її буквально "намалював" Путін. Але він чудово розумів, чого саме домагається Пригожин.

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Чого хотів Пригожин

Як наголосив Клочок, в Пригожина є головна мета – зберегти себе та отримати "тепле місце". Тому він і опинився в Білорусі.

Все банально і просто. Лукашенко гарантує йому недоторканність на території Білорусі. І все. Пригожин може звідти літати собі до Африки. Це зручна модель для Пригожина на майбутнє. Він також може розвивати той самий проєкт в Білорусі. Тоді в Лукашенка буде "булава", яку він зможе направляти до неугодних,

– зауважив Клочок.

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Крім того, ще одна мета Пригожина – змінити керівництво міністерства оборони Росії. Якщо Путін на це піде, то зовсім скоро все може продовжитися.

Цей процес небезпечний для Путіна ще й тим, що може спровокувати подальші такі дії. Путін спробує поставити цьому запобіжники. Але переконаний, що навряд чи це вийде тримати в певних рамках. Така наступна дія не за горами. Максимум – місяць,

– наголосив Клочок.

Заколот в Росії: коротко