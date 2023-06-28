Путін у ступорі: диктатор боїться і прибічників Пригожина, і противників ватажка "Вагнера"

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков 26 червня анонсував "історичне звернення" Владіміра Путіна, яке "визначить долю Росії на наступні роки". Згодом пропагандисти виправдовувалися, що "історичне звернення" Путіна таки буде, але пізніше. Бункерний дід виступив і 27 червня, але нічого "історичного" не сказав.

Та корективи може вносити суто психологічний чинник. Про це 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко.

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"Путін в ступорі. І під час подій 24 червня він діяв із запізненням. І врешті-решт найбільш дієві рухи робили люди з адміністрації президента, деякі інші люди в російській владі, які почали домовлятися, Лукашенка залучили", – переконаний політолог.

"Бій бульдогів під ковдрою"

На думку Фесенка, не саме Лукашенко "розрулив" ситуацію. Як стверджують росіяни, переговори були не лише з Євгєнієм Пригожиним, який влаштував недозаколот в Росії, але й з Дмітрієм Уткіним. Він очолював рейд на Москву. Переговори вели різні люди з адміністрації Путіна. Подейкують, що до них був залучений і секретар ради безпеки країни-агресорки Ніколай Патрушев.

З Уткіним нібито домовлявся губернатор Тульської області й колишній охоронець російського диктатора Алєксєй Дюмін. Його нині називають потенційним майбутнім міністром оборони. Та найближчим часом навряд чи Владімір Путін буде замінювати Сєргєя Шойгу. Хоча б через те, щоби це не виглядало поступкою главі ПВК "Вагнера".

Водночас є чутки, що нібито міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу та керівнику російського генштабу Валєрію Гєрасімову запропонували написати заяви на звільнення добровільно. Утім, ті відмовилися.

Як казав Черчилль: "Бій бульдогів під ковдрою" – він вже йде. Просто, можливо, так непомітно, як з Пригожиним. Але Путін боїться і тих, хто підтримував Пригожина, і тих, хто був проти. А є ще третя велика група, яка не втручалася в це протистояння, але "розрулила" певною мірою конфлікт,

– наголосив Володимир Фесенко.

Чи Путін досі при владі

Нині все більш дієвими стають люди, які очолюють різні російські силові структури або державні інституції. А Путін, який завжди був владою над всіма, він лише віддавав розпорядження, які всі виконували.

"А зараз – ким керувати? І от питання: чи Путін керує своїми різними призначенцями, чи вони вже мають реальну владу, а не Путін? От зараз ніхто точно не скаже, яка ситуація", – зауважив політолог.

Подейкують, що відеозвернення Владіміра Путіна, яке було ввечері 26 червня, обрізали. І хто це зробив – за наказом самого диктатора чи ні – питання.

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Яке майбутнє Пригожина і його ПВК

Та, ймовірно, ставити "крапку" із недозаколотом Євгєнія Пригожина ще зарано. Адже ватажок найманців нікуди не зник, він залишається інформаційно. До того ж невідомо, що далі буде із ПВК "Вагнера".

"За логікою, її мають роззброїти. І "Вагнер" в колишньому вигляді вже не має існувати. А інакше – це буде величезна небезпека для російської влади. Враховуючи все, що відбулося", – зазначив Фесенко.

Пригожин, ймовірно, залишиться, але не в Росії. Утім, "пригожинщина" теж буде. А разом із цим анархія, "вірус" і внутрішні смути в країні-агресорці.

Політолог переконаний, що буде продовження політичної боротьби в Росії як в закритому латентному вигляді, так, можливо, це будуть і спалахи відкритої боротьби. Адже конфлікт, який проявився 24 червня в Росії, остаточно не залагоджений.

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