Кроти намагаються закопатись: у Липецькій області перекопали шосе, щоб спинити вагнерівців

Вагнеровцям залишається все менше кілометрыв до Москви. Повідомляють, що вони вже зайшли у Московську область. Тим часом у Липецькій області їх намагаються зупинити, перекопавши шосе.

Вагнерівцям залишається все менше кілометрів до Москви. Тим часом у Липецькій області вирішили "креативно" їх зупиняти – перекопати асфальт.

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Місцеві жителі шоковані. Вони не розуміють, як тепер добиратися до дому. Росіянин бідкається, що стоїть біля машини, дивиться на розриту дорогу й не знає, що тепер робити та куди їхати. Можливо, місцева влада сподівається потім відмити гроші на ремонті дороги.

У Липецькій області перекопали шосе / Кадри з соцмереж

Екскаватори витягнули на різні ділянки дороги. Кількість невдоволених коментарів такими руйнівними діями зростає постійно.

Що відбувається у Москві

Водночас розриті дороги не надто допомогли. Губернатор Липецької області вже підтвердив, що вагнерівці зайшли на територію області.

Тим часом на околицях Москви риють окопи. Туди підтягнулися вже й БТРи. Повідомляють, що у російській столиці можуть запровадити комендантську годину та вимкнути інтернет. Перелякані росіяни намагаються втекти. Ціна на квитки стрімко зростає, їх залишається все менше.