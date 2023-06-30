Лукашенко – переможець у грі, яку затіяв Пригожин: чи може диктатор використати вагнерівців

В історії заколоту Євгенія Пригожина вийшов переможцем самопроголошений президент Білорусі, після розмови з яким очільник вагнерівців згорнув "марш справедливості". Однак Алєксандр Лукашенко навряд чи скористається найманцями.

Таку думку 24 Каналу висловив журналіст і публіцист Віталій Димарський. За його словами, Лукашенко боїться вагнерівців.

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"У Лукашенка ж там була історія, пов'язана з "Вагнера" та Україною. Він може їх купити, бо ці бойовики продажні. Але в нього немає багато грошей", – сказав Димарський.

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29 липня 2020 року в Білорусі силовики повідомили про затримання 33 бойовиків ПВК "Вагнера". Попри запити України про екстрадицію найманців, білоруська влада передала їх Росії. Так було зірвано спецоперацію "Вагнергейт".

"Я думаю, що Лукашенко сказав багато правди, тому це дійсно майже детективна історія. Він, як завжди, вийшов переможцем, посередником", – зазначив Димарський.

Самопроголошений президент Білорусі міряє на себе роль політика, без якого не можна обійтись. Мовляв, якби не він, ситуацію не можна було б розв'язати без крові й був би жах. А тут знайшовся "мудрий" Лукашенко, який усе швидко вирішив.

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