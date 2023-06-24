Лунали сирени, а згодом з'явився дим: під Воронежем несподівано спалахнула нафтобаза
У Росії продовжується сезон дивних вибухів та пожеж. Так, під містом Воронеж несподівано загорілася нафтобаза, де наразі тривають бої російської армії з найманцями ПВК "Вагнера"
За кілька хвилин до вибуху біля нафтобази буцімто помічали російські вертольоти. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Біля Воронежа горить нафтобаза
Російські пропагандисти розповіли, що близько 12:30 за місцевим часом вони нібито побачили чорний стовп диму поблизу міста Воронеж. За їхніми словами, пожежа спалахнула на російській нафтобазі у місті.
У Воронежі спалахнула нафтобаза: дивіться відео
Цей дим буцімто бачили жителі майже всіх районів російського міста. Крім того, у Воронежі нібито також лунали сигнали повітряної тривоги.
Жителі Воронежа чули сирени у місті: дивіться відео
Очевидці кажуть, що пожежа у місті достатньо сильна. У повітрі також відчувається запах вогню та горілої нафти.
Масштабний дим на нафтобазі у Воронежі: дивіться відео
Пропагандисти також повідомляють, що поблизу міста начебто тривають бої російських солдатів та вагнерівців. Чи стало саме це причиною вибуху – наразі невідомо.
Пожежа на нафтобазі могла статися внаслідок боїв вагнерівців та росіян: дивіться відео
Згодом очевидці повідомили, що біля самої нафтобази перебували найманці Пригожина. Крім того, за кілька моментів до вибуху поруч з нафтобазою пролітав російський вертоліт.
Біля нафтобази пролітав російський вертоліт: дивіться відео
Наразі невідомо, чи цей вертоліт росіян пов'язаний з вибухом на нафтобазі. Однак пропагандисти наголошують, що саме після того, як він пролетів у резервуарах з нафтою сталася пожежа.
Російський вертоліт пролітав поруч з нафтобазою: дивіться відео
Одній з жительок російського міста навіть вдалося зафільмувати момент вибуху на нафтобазі. Росіянка бідкалася, що буцімто їй страшно, а також сказала, що вертоліт нібито летів доволі низько поблизу нафтобази.
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Згодом губернатор Воронежської області Алєксандр Гусєв заявив, що нафтобазі буцімто горить резервуар з нафтою. Він також зазначив, що наразі пожежу начебто намагаються більш ніж 100 пожежників.
У Воронежі спалахнув резервуар з нафтою: дивіться відео
За словами Гусєва, постраждалих внаслідок пожежі на нафтобазі нібито немає. Крім того, очільник російської області не зазначив, чи є пошкодження або руйнування будівель у самому місті.
Вагнеровці захопили всі військові об'єкти у Воронежі
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин увечері 23 червня заявив, що російська армія обстріляла позиції його посіпак. Через це кухар Путіна почав заколот проти міноборони країни-агресорки.
- Згодом Пригожин заявив, що контролює повністю російське місто Ростов-на-Дону. Після цього його посіпаки почали діяти у Воронежі.
- Врешті-решт видання Reuters написало, що найманці ПВК "Вагнера" взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі. Цю інформацію Пригожин не підтвердив, проте жителі міста у мережі повідомляли про пересування військової техніки вагнерівців та постріли у місті.