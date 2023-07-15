Пригожину дуже швидко знайшли заміну: Путін назвав ймовірного нового главу ПВК "Вагнера"

Євгенію Пригожин після свого збройного заколоту впав у немилість Путіна. Глава Кремля вирішив прибрати до рук ПВК "Вагнера". Ба більше, навіть встиг знайти заміну зрадникові.

У росЗМІ написали, що Путін визначився з тим, хто замінить Євгєнія Пригожина. За наявними даними, передає 24 Канал, найманцями може керувати Андрєй Трошев.

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Путін знову має плани на ПВК "Вагнера"

Власне, спілкуючись з журналістами, Путін заявив, що ПВК "Вагнера" буцімто "не існує". Принаймні з урахуванням російського законодавства, адже діяльність приватних військових компаній заборонена в Росії.

Водночас він окреслив кілька сценаріїв майбутнього вагнерівців. Зокрема, йдеться про продовження участі у бойових діях. Але керувати ними вже буде Андрєй Трошев з позивним "Сєдой".

Хто такий Андрєй Трошев

Мовиться про російського полковника у відставці. Він – засновник і виконавчий директор "Вагнер Груп". Про це свідчать санкційні документи, опубліковані Європейським Союзом, а також Францією. Крім того, він потрапив до списку обмежень України.

Відомо, що Трошев був начальником штабу групи "Вагнера" під час її попередніх операцій. Наявні дані свідчать про те, що свою роботу він виконував там з грудня 2021 року.

Він був особливо залучений у районі Дейр-ез-Зора. Таким чином, він робить вирішальний внесок у військові зусилля (президента Сирії – 24 Канал) Башара Асада, а отже, підтримує сирійський режим і отримує від нього вигоду,

– йдеться у санкційних документах.

Дейр-ез-Зора – східне місто, де вагнерівці мали прямі зіткнення з американськими військовими під час війни у Сирії.

Тим часом санкції Сполученого Королівства, накладені у червні 2022 року, визначають Трошева так: керівник приватної військової групи, яка "репресує цивільне населення у Сирії".

Санкції, запровадженні ЄС, свідчать також про те, що Трошев пов'язаний з топменеджерами "Вагнер Груп". Мовиться і про засновника Дмітрія Уткіна, колишнього офіцера російської військової розвідки.

Зауважимо, що в Росії шанують "Сєдого". Він і ветеран воєн у Чечні й Афганістані. Також нагороджений кількома медалями. А ще у грудні 2016 року був серед запрошених на прийом до Кремля. Мережею тоді ширилося фото, на якому Путін стояв у компанії Трошева й Уткіна, всіяних медалями.