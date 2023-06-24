Росіяни масово тікають з країни: прямих рейсів з Москви вже не лишилося

24 червня 2023, 16:24
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Після оголошення Пригожиним початку війни проти міноборони Росії та захоплення об'єктів у двох обласних центрах жителям Москви стало "трєвожно". Вони намагаються якомога швидше вилетіти за кордон, проте це не так просто.

Квитки на прямі рейси з Москви до кількох великих міст за кордоном вже закінчилися. Ціни за переліт також виросли у десятки та сотні разів. Намагаються виїхати росіяни також і з Ростова. 

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В Москві вже розкупили квитки на закордонні рейси

Ввечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну Шойгу та міноборони Росії. Його найманці вже зайняли два обласні центри, але його головна мета – Москва. Колони техніки вагнерівців вже рухаються Липецькою трасою, і від столиці Росії їх відділяє всього 500 кілометрів. 

Росіяни від такого повороту подій, вочевидь, не в захваті, тож взялися масово скуповувати квитки на авіарейси. Наразі вже не залишилося місць у літаках до Тбілісі, Астани та Стамбула. Розкупили окупанти навіть квитки на непрямі рейси і готові тікати з Росії навіть із трьома пересадками. 

Після початку військового перевороту виїхати зможуть тільки дуже заможні москвичі – ціни на квитки значно виросли. Квиток до Єревана зараз коштує 198 тисяч рублів (86 400 гривень), хоча ще вчора його можна було купити за 10 000 рублів. 

Не краща ситуація і в Ростові-на-Дону – там на вокзалі утворилася тиснява через кількість охочих швидше виїхати з міста. 

Росіяни скупчилися на вокзалі в Ростові / Фото з соцмереж

Нагадаємо, переляк росіян пояснюється тим, що Москва вже готується до облоги. В розвідці України розповіли, що до російської столиці стягують техніку, що ще залишилася у резерві. Рух міжрегіонального громадського транспорту в Москві теж зупинили, тож авіарейси залишилися для місцевих єдиним варіантом. 

Заколот Пригожина: останні новини 

  • У русі "Атеш" розповіли, що найманці Пригожина намагаються захопити склади з ядерною зброєю. Вагнерівців вже помітили на околиці одного з міст, де її зберігають. 
  • Рамзан Кадиров висловив підтримку Путіну і заявив, що його найманці прибудуть до "зони напруженості". Незабаром перші колони військової техніки помітили неподалік від селища Матвіїв Курган, що у Ростовській області. 
  • Російські війська у спробі вигнати вагнерівців з Воронежа не гребують навіть гатити по житлових будинках. Так, в одній з багатоповерхівок повибивало вікна, проте інформація про постраждалих поки що не надходила. 
Автор: Марина Блохіна