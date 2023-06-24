Ексагент КДБ припустив, чи перейдуть на бік Пригожина армія, генерали та пропаганда
"Марш справедливості" Євгенія Пригожина активно просувається територією Росії. Надалі "кухаря Путіна" можуть підтримати всі військові.
Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, якщо Пригожин дійде до Кремля, на його бік стануть армія й пропаганда.
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"Генерали вичікуватимуть і дивитимуться, хто переможе. Якщо Пригожин дійде до Кремля, тоді до нього доєднаються абсолютно всі військові. Він насправді висловлює їхню точку зору вже багато місяців", – зазначив Жирнов.
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Ексагент КДБ також припустив, що Пригожина може підтримати навіть Владімір Путін.
Пропаганда обрала позицію
Головний "рупор Кремля" Владімір Соловйов порівняв Пригожина з Муссоліні, коли той пішов на Рим 1922 року. Це показова паралель, адже після цього фашистський диктатор прийшов до влади і залишався там до 1945 року.
"Якщо Соловйов так назвав Пригожина, то він вибрав свою позицію. Він міг не проводити такі історичні паралелі", – зауважив Жирнов.
Заколот Пригожина виграшний для України
У Москві є сили для захисту від вагнерівців. Мовиться про Кантемирівську дивізію, Росгвардію, розмаїті спецгрупи. Однак у разі швидкого просування "кухаря Путіна" Кремль може перекинути сили з фронту. Це посприяє наступу України.
"Тепер, коли Пригожин відкрив другий фронт для Путіна, коли почалась практично громадянська війна, наступ України може піти зовсім за іншим сценарієм. Якщо Росія зніматиме частини з фронту, тоді ЗСУ дійдуть до Мелітополя і Маріуполя", – констатував Жирнов.
Заколот Пригожина: коротко
- Увечері 23 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що буцімто російське міноборони завдало ракетного удару по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь "кухар Путіна" фактично оголосив війну керівництву міноборони Сєргєю Шойгу і начальнику генштабу Валерію Гєрасімову.
- Згодом Пригожин запевнив, що має напоготові 25 тисяч вагнерівців для "маршу справедливості". Після цього в мережі з'явилася інформація, що найманці безперешкодно перетнули кордон та увійшли на територію Ростовської області.
- Тим часом у російському міноборони зазначили, що заяви Пригожина не відповідають дійсності, а відео з бази вагнерівців є фейком. У Кремлі водночас повідомили, що російський диктатор Владімір Путін проінформований про "ситуацію".
- Уранці 24 червня стало відомо, що вагнерівці дійсно захопили Ростов. Ба більше, Пригожин заявив, що місто блокуватимуть, поки російське керівництво не відповість за "геноцид російського народу".
- Після таких резонансних подій Владімір Путін вирішив записати відеозвернення. Він назвав дії Пригожина "зрадництвом" і натякнув, що в Росії є ті, які штовхають його країну до анархії, братовбивства, поразки у війні та капітуляції.