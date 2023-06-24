Ексагент КДБ припустив, чи перейдуть на бік Пригожина армія, генерали та пропаганда

"Марш справедливості" Євгенія Пригожина активно просувається територією Росії. Надалі "кухаря Путіна" можуть підтримати всі військові.

Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, якщо Пригожин дійде до Кремля, на його бік стануть армія й пропаганда.

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"Генерали вичікуватимуть і дивитимуться, хто переможе. Якщо Пригожин дійде до Кремля, тоді до нього доєднаються абсолютно всі військові. Він насправді висловлює їхню точку зору вже багато місяців", – зазначив Жирнов.

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Ексагент КДБ також припустив, що Пригожина може підтримати навіть Владімір Путін.

Пропаганда обрала позицію

Головний "рупор Кремля" Владімір Соловйов порівняв Пригожина з Муссоліні, коли той пішов на Рим 1922 року. Це показова паралель, адже після цього фашистський диктатор прийшов до влади і залишався там до 1945 року.

"Якщо Соловйов так назвав Пригожина, то він вибрав свою позицію. Він міг не проводити такі історичні паралелі", – зауважив Жирнов.

Заколот Пригожина виграшний для України

У Москві є сили для захисту від вагнерівців. Мовиться про Кантемирівську дивізію, Росгвардію, розмаїті спецгрупи. Однак у разі швидкого просування "кухаря Путіна" Кремль може перекинути сили з фронту. Це посприяє наступу України.

"Тепер, коли Пригожин відкрив другий фронт для Путіна, коли почалась практично громадянська війна, наступ України може піти зовсім за іншим сценарієм. Якщо Росія зніматиме частини з фронту, тоді ЗСУ дійдуть до Мелітополя і Маріуполя", – констатував Жирнов.

Заколот Пригожина: коротко