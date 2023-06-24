Це Крим і Донбас 2014 року: як реагують цивільні росіяни на заколот Пригожина
Поки найманці Євгенія Пригожина просуваються територією Росії, місцеве населення просто розважається "живим кіно". Це нагадує події в Україні 2014 року.
Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, заколот Євгенія Пригожина може розвинутись у щось більше.
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"Цивільні в Ростові дивляться на все і сприймають як кіно. Тут сидять ці бойовики з кулеметами. Це Крим і Донецьк зразка 2014 року. Потім з'являтимуться якісь прапори", – сказав Ступак.
Події в Росії нагадують Крим і Донецьк 2014 року: дивіться відео
Уже починають горіти нафтобази й падати літаки. Є повідомлення, що вагнерівців розстрілює фронтова авіація. Однак на озброєнні в бойовиків є щонайменше дві системи ППО "Панцирь-С1".
Тим часом на виїзді із Москви почали з'являтися окопи. З боку району Ясеневе помітили бронетранспортери.
Пригожина не намагались зупинити
"Що мене особисто здивувало, Пригожина взагалі не намагалися зупинити. Він просто пішов на Ростов. А де Росгвардія, ОМОН, тилові підрозділи, які повинні були зупинити його від цього виходу?" – зазначив Ступак.
Водночас уже ніхто не згадує про обстріл бази вагнерівців з боку російських військових. Можливо, це була якась постанова, привід, щоб розкрутити громадянську війну в Росії.
Заколот Пригожина: коротко
- Увечері 23 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що буцімто російське міноборони завдало ракетного удару по тилових позиціях вагнерівців. Він запевнив, що має напоготові 25 тисяч вагнерівців для "маршу справедливості". Після цього в мережі з'явилася інформація, що найманці безперешкодно перетнули кордон та увійшли на територію Ростовської області.
- Уже вранці 24 червня в пресслужбі ПВК офіційно визнали, що розпочалась громадянська війна. У Кремлі не можуть не панікувати, однак не поспішають оголошувати війну банді Пригожина. Водночас на території Москви запровадили "режим антитерористичної операції".
- На тлі таких резонансних подій Владімір Путін записав відеозвернення і назвав дії Пригожина "зрадою". Диктатор також вирішив побідкатися з цієї нагоди президентам країн ОДКБ. Однак очільник Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що події в Росії – це внутрішні справи країни-терористки.