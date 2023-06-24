Це Крим і Донбас 2014 року: як реагують цивільні росіяни на заколот Пригожина

Поки найманці Євгенія Пригожина просуваються територією Росії, місцеве населення просто розважається "живим кіно". Це нагадує події в Україні 2014 року.

Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, заколот Євгенія Пригожина може розвинутись у щось більше.

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"Цивільні в Ростові дивляться на все і сприймають як кіно. Тут сидять ці бойовики з кулеметами. Це Крим і Донецьк зразка 2014 року. Потім з'являтимуться якісь прапори", – сказав Ступак.

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Уже починають горіти нафтобази й падати літаки. Є повідомлення, що вагнерівців розстрілює фронтова авіація. Однак на озброєнні в бойовиків є щонайменше дві системи ППО "Панцирь-С1".

Тим часом на виїзді із Москви почали з'являтися окопи. З боку району Ясеневе помітили бронетранспортери.

Пригожина не намагались зупинити

"Що мене особисто здивувало, Пригожина взагалі не намагалися зупинити. Він просто пішов на Ростов. А де Росгвардія, ОМОН, тилові підрозділи, які повинні були зупинити його від цього виходу?" – зазначив Ступак.

Водночас уже ніхто не згадує про обстріл бази вагнерівців з боку російських військових. Можливо, це була якась постанова, привід, щоб розкрутити громадянську війну в Росії.

Заколот Пригожина: коротко