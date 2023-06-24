Ледь не плаче через зраду: Соловйов не розуміє, чому Пригожин йде на Москву, а не Львів
Російський пропагандист Владімір Соловйов шокований подіями в країні. Він записав відеозвернення, у якому пожалівся на "тяжкий час" через заколот вагнерівців.
Бідкання "рупора Кремля" прокоментували на 24 Каналі. Соловйов не очікував, що доживе до такого.
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"Тяжкий час. Країна воює. Зараз вертаюся з Запоріжжя, де побачив на свої очі наших справжніх "героїв". Сьогодні всі запитання, які я чув, про одне: що відбувається вдома, у тилу", – поділився пропагандист.
Соловйов занепокоєний ситуацією в Росії: дивіться відео
Новітній Корніловський заколот
За словами Соловйова, 25 тисяч осіб дуже б знадобилися на фронті, а не вдома.
"Марш" потрібний на Львів, Київ, а якщо знадобиться – ще далі. Але коли дивишся на те, що відбувається – Корніловський заколот, марш Муссоліні на Рим?
– сказав пропагандист.
Пропагандист не може зрозуміти, чому відбувається заколот, адже "ми ж росіяни, ми ж любимо батьківщину".
Заколот Пригожина: коротко
- Увечері 23 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що буцімто російське міноборони завдало ракетного удару по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь "кухар Путіна" фактично оголосив війну керівництву міноборони Сєргєю Шойгу і начальнику генштабу Валерію Гєрасімову.
- Згодом Пригожин запевнив, що має напоготові 25 тисяч вагнерівців для "маршу справедливості". Після цього в мережі з'явилася інформація, що найманці безперешкодно перетнули кордон та увійшли на територію Ростовської області.
- Уже вранці 24 червня в пресслужбі ПВК офіційно визнали, що розпочалась громадянська війна. У Кремлі не можуть не панікувати, однак не поспішають оголошувати війну банді Пригожина. Водночас на території Москви запровадили "режим антитерористичної операції".
- На тлі таких резонансних подій Владімір Путін записав відеозвернення. Він назвав дії Пригожина "зрадництвом" і натякнув, що в Росії є ті, які штовхають його країну до анархії, братовбивства, поразки у війні та капітуляції.